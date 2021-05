Dopo aver saltato quattro gare consecutive, quelle contro Lazio, Sassuolo, Bologna e Atalanta, domani serapotrebbe tornare in campo proprio nell'ultimo turno di Serie A.Il capitano del Genoa, fuori per un infortunio al polpaccio da inizio mese, in settimana è tornato finalmente ad allenarsi con il resto dei compagni e anche se la sua forma fisica non è ovviamente ottimale si candida ugualmente a protagonista della sfida della Sardegna Arena.magari anche soltanto per una manciata di minuti nel finale di gara,, almeno a livello personale.In caso di presenza contro il Cagliari, infatti, Criscito collezionerebbe. Un traguardo speciale per un giocatore che un obiettivo simile lo ha già raggiunto sempre nel corso di questa stagione. Lo scorso 3 marzo il numero 4 rossoblù ha festeggiato contro la Sampdoria le 200 presenze assolute in Serie A. Nel computo rientrano però anche le 8 giocate ad inizio carriera con la Juventus.Curiosamente già una volta Criscito ha avuto modo di celebrare le 200 gare con il Grifone affrontando sempre il Cagliari. Accadde nel penultimo turno del campionato di due stagioni fa, quando il difensore toccò il prestigioso traguardo di apparizioni totali con il Genoa, sommando anche le gare disputate in Serie B e in Coppa Italia. In quel occasione, oltretutto, Criscito festeggiò l'evento nel migliore dei modi, siglando il rigore del definitivo 1-1 che regalò ai liguri un punto decisivo nella corsa verso quella salvezza poi certificata la domenica successiva.