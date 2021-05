Per la classifica non vale niente. Ma per il cuore di Stefano Capozucca la gara in programma sabato sera alla Sardegna Arena tra Genoa e Cagliari avrà un peso specifico enorme.



L'attuale direttore sportivo dei sardi è stato infatti per anni uno dei collaboratori più stretti in Liguria di Enrico Preziosi, ricoprendo a più riprese anche il ruolo di DS. Per lui la sfida che chiuderà il campionato ha rischiato di trasformarsi in una sorta di lotta fratricida, nel caso in cui come pareva possibile solo pochi giorni fa, i due club fossero arrivati all'appuntamento con il capitolo salvezza ancora da chiudere: "Contro il Bologna, mercoledì scorso, tifavo Genoa e non perché arrivasse già salvo qui, ma perché volevo si salvasse" ha ammesso Capozucca in un'intervista comparsa oggi sul Secolo XIX.



"Sono felice che il Grifone si sia salvato - ha poi proseguito il dirigente - Non nascondo le mie origini: 11 anni col Genoa vogliono dire tanto. Sono legato a tanti ragazzi, come Criscito, Perin e Pandev”.



Eliminato ogni assillo di classifica, la gara di sabato, a questo punto, si trasformerà in una festa tutta rossoblù: "La salvezza del Cagliari è un’emozione enorme. Ma sono felice pure per il Genoa: per me resta speciale".