Genoa, da Rita Ora a Undertaker: l'incredibile lavoro del settore marketing rossoblù

Getty Images

Dieci punti e nove gol fatti in dodici partite di campionato, una bruciante e prematura eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei 'cugini' della Sampdoria, e un'infermeria che nelle scorse settimane ha accolto giocatori a getto continuo sono lo specchio di un avvio di stagione difficile e deludente. Soprattutto se paragonato con il brillante campionato disputato lo scorso anno.Come se non bastasse, ai problemi del rettangolo verde si aggiungono quelli societari, con una proprietà, la 777 Partners, sull'orlo del fallimento, un creditore, la A-Cap, se si è presa l'onore di mandare avanti la baracca creando il minor contraccolpo possibile e un'inevitabile ma al momento lontana vendita del club all'orizzonte.

Se in campo e dietro la scrivania le cose per il Genoa potrebbero andare decisamente meglio, diversamente si potrebbe fare dal punto di vista del marketing e del merchandising.. Lo testimoniano i tantissimi tifosi che ogni anno si riservano il posto sugli spalti del Ferraris, tanto da spingere il Genoa ad essere la quinta squadra in Italia per numero di abbonati, preceduta soltanto dalle due milanesi e dalle due romane. Ma lo confermano anche i molti personaggi famosi che hanno accostato il proprio volto alla maglia rossoblù.

Gli ultimi in ordine di tempo sono statileader della band inglese The Kasabian, e la rapper campana, entrambi apparsi nel week-end sui social con addosso i colori del club ligure. Prima di loro, tuttavia, era capitato ad altri volti noti a livello internazionale. Per il lancio della terza maglia, interamente nera con inserti in oro, avvenuto a ridosso di Halloween il club ha puntato sulla stella del wresting, mentre un anno fa era toccato alla star anglo-kosavarapresentare l'allora terza divisa da gioco.Nel frattempo a Marassi sono stati ospitati molti altri personaggi celebri dalla comprovata fede rossoblù: dai giovani cantautori, al tennista greco. Senza scordarsi un pezzo da novanta dello star system internazionale come, avvistato al Ferraris nell'ottobre di un anno fa.

Molti sono infatti i ragazzi che nell'ultimo periodo si sono avvicinati al Grifone proprio grazie all'opera di visualizzazione mediatica adottata dal club. Un'opera di fidelizzazione dei fan in netto contrasto con i risultati provenienti dal campo e con la intricata situazione societaria che si spera possa essere il punto di partenza per dare un futuro più stabile e ambizioso al club più antico d'Italia.