Uno ha già iniziato le visite mediche in mattinata, l'altro dovrebbe cominciarle nel pomeriggio.



Il primo lunedì di luglio porta in dote al Genoa due volti nuovi per la sua porta. Sono quelli di Nicola Leali e Daniele Sommariva, destinati a diventare rispettivamente il secondo e terzo portiere di Alberto Gilardino, coprendo le spalle al confermatissimo Josep Martinez.



Sommariva è già sbarcato in città stamane e in queste ore sta sottoponendosi al rituale clinico. 25enne, genovese cresciuto nel vivaio del Grifone, torna in rossoblù dopo aver nelle ultime stagioni vestito le maglie di Milano City, Nocerina, Monza e Pescara.



Volto del tutto nuovo è invece quello di Nicola Leali, atteso a Genova nelle prossime ore. Il 30enne ex tra le altre di Juventus, Frosinone e Olympiakos, arriva in Liguria dopo essersi svincolato dall'Ascoli, club di cui ha difeso i pali negli ultimi quattro campionati di Serie B.