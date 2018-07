Doppia operazione in via di definizione tra Genoa e Cremonese.



Il club rossoblù e quello grigiorosso avrebbero infatti trovato l'intesa per l'arrivo in prestito Lombardia di due giovani tesserati del Grifone. Si tratta del 23enne trequartista croato Petar Brlek, reduce da sei mesi di prestito al Wisla Cracovia, e del 19enne difensore Federico Valietti, prelevato recentemente dall'Inter. Quest'ultimo aveva inizialmente trovato l'intesa per un trasferimento temporaneo all'Avelllino ma la quasi certa esclusione della società irpina dal prossimo campionato di Serie B lo ha costretto a rivedere i propri progetti.



Entrambi i giocatori potrebbero essere a disposizione di Andrea Mandorlini, tra l'altro ex tecnico del Genoa, già entro la fine di questa settimana.