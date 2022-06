Si profila un duello tutto a tinte rossoblù per assicurarsi le prestazioni di uno dei giovani più promettenti usciti di recente dal vivaio della Juventus.



Genoa e Cagliari, fresche di retrocessione in Serie B, avrebbero infatti messo nei rispettivi mirini lo stesso giocatore: il 21enne Filippo Ranocchia.



Il giovane regista perugino è reduce da una buona annata con il Vicenza, proprio in cadetteria, e potrebbe essere nuovamente mandato in prestito dai bianconeri per un'altra stagione. Motivo che spinge liguri e sardi a restare alla finestra nel tentativo di assicurarsene le prestazioni seppur temporaneamente.



Lo scrive stamane L'Unione Sarda.