In Francia ne sono sicuri. O quasi. Genoa, Sampdoria e Milan hanno messo gli occhi sul medesimo attaccante, prelevabile in estate a parametro zero.



Secondo L'Equipe, le due formazioni liguri e i rossoneri sarebbero in lizza per assicurarsi senza tirare fuori un solo euro le prestazioni del 31enne centravanti dell'Olympique Marsiglia Germain Valere.



Diverse le percentuali di realizzazione della trattativa che i tre club vantano, così come le carte che possono mettere sul tavolo. I rossoblù potrebbero sfruttare la via preferenziale già aperta a gennaio in occasione dell'arrivo in prestito di Kevin Strootman, i blucerchiati farebbero invece leva sulla conoscenza diretta esistente tra il giocatore e Claudio Ranieri, risalente ai tempi della comune militanza al Monaco. Il Milan, infine, attrarrebbe l'esperto francese con la possibilità di disputare le coppe europee oltre che di giocare al fianco di Zlatan Ibrahimovic, del quale diverrebbe l'alternativa tattica.



Su Valere, figlio di quel Bruno vicecampione d'Europa sempre con il Marsiglia nel 1991, si starebbero però muovendo anche l'Everton di Carlo Ancelotti e alcuni club transalpini.