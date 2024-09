Genoa e Sampdoria, ancora 8.500 biglietti invenduti per il derby. Gilardino e Sottil dal sindaco

Non un derby da tutto esaurito. Anzi, la disponibilità di tagliandi per la partita traresta alta: a ieri sera erano circai biglietti disponibili per il derby della Lanterna, un numero piuttosto alto se si considera che in passato per la stracittadina venivano polverizzati in un attimo. Sono 6.000 i posti ancora a disposizione dei rossoblù, 2.500 per i blucerchiati, tutti in Gabbia Sud. Questi ultimi oggi e domani saranno in prelazione per gli abbonati di Tribuna, distinti e Nord, mercoledì mattina alle 10 partirà la vendita libera. La disponibilità quindi potrà quindi ancora diminuire.

Le stime delle società oscillano tra inon una cifra indimenticabile per una partita che ha quasi sempre fatto registrare il tutto esaurito. La responsabilità può essere attribuita ad alcune concause: una è certamente il clima di tensione dovuto alla frange più estreme delle due tifoserie e alle prove di scontri dei giorni scorsi, ma di certo influiranno anche il fatto che la partita verrà trasmessa in chiaro e il fatto che la partita sarà in infrasettimanale, in un orario scomodo, oltre al costo dei biglietti. Inoltre, Il Secolo XIX rivela che parte dell'incasso tra l'altro verrà utilizzata percon i fornitori del Luigi Ferraris.

Per provare a stemperare il clima di tensione questa mattina alle 11.30 il Sindaco di Genova Marco Bucci vedrà i due allenatori, Albertoe Andrea, nel salone di rappresentanza del Comune a Palazzo Tursi. Al primo cittadino genovese verranno anche consegnate due maglie delle squadre.