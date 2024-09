Sampdoria, adesso è UFFICIALE: Ferrero fuori dal club, ecco gli accordi

Getty

Nel momento delicato che sta vivendo la, tra campo, derby e l'alta tensione in vista della stracittadina, rischia di passare inosservata una notizia davvero molto importante: Massimo, questa volta in maniera ufficiale. La società lo ha annunciato con un comunicato diramato ieri in serata in maniera molto stringata: "L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica che in data odierna si è conclusa l’operazione di investimento e di ingresso di Blucerchiati S.p.a in U.C. Sampdoria. Con l’acquisto da Sport e Spettacolo Holding di 55.976.265 azioni, Blucerchiati S.p.a. detiene oggi il 99,98% del capitale sociale della società".

La notizia dietro a questa nota è che il Viperetta è ormai definitivamente uscito dalla società. Gli accordi trovati a luglio infatti hanno richiestoma il comunicato di ieri ha sancito a livello legale l'accordo tombale siglato tra le parti. Come noto, da quel 30 maggio 2023, gli aumenti di capitale di Gestio Capital hanno progressivamente eroso la quota nella disponibilità della Sport Spettacolo Holding della famiglia Ferrero, arrivando sino al 21,86%. Da ieri, questa quota è pari a zero.Vicenda chiusa, quindi. Adesso non resta che attendere, il 22 ottobre, la parola 'fine' che verrà apposta dal Giudice del Tribunale di Milano che sta curando questa causa da un anno. All'interno degli accordi, come noto, sono compresi alcuniche Ferrero pretendeva, la rinuncia e il ritiro di qualunque azione legale e/o processuale passata presente e futura, ma soprattutto il trasferimento del leasing di pagamento dello storico marchio "Baciccia" (per cui la Samp paga una rata) dalla Sport Spettacolo alla Blucerchiati. In questo modo, una volta terminate le rate rimanenti, il marchio tornerà di proprietà della Sampdoria e non più dei Ferrero. Quest'ultimo era il nodo più delicato, ed è stato sciolto soltanto da poco. L'uscita di Ferrero faciliterà adesso anche l'eventuale ingresso di altri investitori, non più 'gravati' dalla possibilità di azioni legali, cause o iniziative del'ex proprietario.