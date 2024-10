Genoa, effetto Balotelli: Gilardino cerca gol per la salvezza, i bookie quotano la doppia cifra di Super Mario

19 minuti fa



Mario Balotelli torna in Serie A, quattro anni dopo l’ultima esperienza a Brescia, chiusa con 5 reti in 19 partite. Sarà il Genoa di Alberto Gilardino a puntare sui gol di Super Mario per risalire la china, con i bookmaker che credono nell’impatto positivo del centravanti azzurro: si gioca infatti a 4,50 su Snai l’Over 10.5, una doppia cifra che darebbe una grossa mano a un attacco capace di segnare solo sette volte in nove partite.



Gol che serviranno soprattutto al Genoa per uscire dalle zone basse della classifica, che la vede attualmente terzultimo, posizione che mette a rischio la permanenza in massima serie: vale infatti 2,20 la possibile retrocessione dei rossoblù, quota crollata in poco più di un mese, quando un piazzamento nelle ultime tre era addirittura proposto in doppia cifra.