Il fisico, all'apparenza possente ma in realtà piuttosto fragile, di Andrea Favilli sembra non voler concedere pace al centravanti del Genoa.



Già costretto a rimanere in infermeria per diverse settimane in questo avvio di stagione, l'attaccante prelevato questa estate dalla Juventus vedrà prolungare il suo stop forzato per almeno altri 10 giorni. Dopo aver saltato la gara di domenica scorsa con l'Udinese il ventunenne pisano non prenderà parte neppure alla mini tournée che vedrà il Genoa impegnato tra mercoledì e sabato per due volte a San Siro, prima contro il Milan poi contro l'Inter.



Favilli, guai muscolari permettendo, potrebbe tornare a disposizione di Juric per la gara interna con il Napoli del prossimo 10 novembre o al più tardi dopo la sosta, in previsione del derby con la Sampdoria del 24 novembre.