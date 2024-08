Genoa, Jagiello torna in Polonia: al via le visite mediche con il Lech Poznan

Getty Images

Sta per concludersi dopo cinque anni la storia tra ilIl centrocampista polacco, classe 1997, è infatti in queste ore tornato in patria, dove si sta sottoponendo allepreliminari alla firma sul suo nuovo contratto.Ad attenderlo è il Lech Poznań, club della prima divisione del paese slavo in cui il mediano si trasferirà aJagiello era arrivato al Genoa nell'estate 2019, prelevato dallo Zagłębie Lubin. In rossoblù ha disputato in totale 51 gare tra Serie A, B e Coppa Italia, siglando anche 4 reti. In mezzo anche due prestiti, prima al Brescia, poi allo Spezia, sempre in cadetteria. Il suo contratto con il Grifone era in scadenza a giugno 2025.