Genoa, Gilardino: "Tanti episodi arbitrali decisivi, sono positivo. Balotelli? Vediamo per la prossima"

Ilsi è arreso allache è passata a Marassi grazie al gol di. Della gara ha parlato il tecnico dei liguri, Alberto, queste le sue parole in conferenza stampa.per quello che hanno messo. Incontravamo una squadra che nelle ultime partite hanno fatto 17 gol e noi non abbiamo concesso.Se uno va a vedere la fotografia della gara ci siamo difesi, perché la Fiorentina ha una qualità superiore, ma dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Continuiamo a lavorare. Non voglio vedere teste basse".

. Io devo mantenere lucidità e fare la fotografia di questo momento. Siamo in grandissima, ma i ragazzi che ho a disposizione devo cercare di farli rendere al 110% e fargli fare degli straordinari. Mi auguro si riesca a fare lo straordinario"."Mario è arrivato con grandedi dare un contributo allo spogliatoio. Lo conosco, è un ragazzo che va tutelato e messo nelle condizioni di star bene. Valuterò giorno dopo giorno, ora dopo ora per Parma. Se sarà possibile verrà a, sennò valuterò per il".

"C'è tempo e margine.La maggior parte no perché ci è vicina. Io sono positivo perché cerco di guardare il futuro con questa prospettiva. Non posso fare altro che darea questi ragazzi che stanno dando tutto. I nostrisono incredibili. Ci dà sicuramente un piglio in più per le prossime partite perché i ragazzi hanno bisogno di sentire questa vicinanza da parte loro e si aspettano questo da parte del nostro popolo".