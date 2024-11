Genoa, guardalinee colpito da un oggetto contro il Como: Ferraris a rischio squalifica

Getty Images

Uno in particolare, forse un accendino,ha colpito alla testa al minuto 59 l'assistente Andrea Zingarelli, non causandogli fortunatamente alcun danno.La partita è stata prontamente interrotta per un paio di minuti dall'arbitro Antonio Rapuano che, dopo aver preso nota dell'accaduto ed essersi assicurato che la situazione sugli spalti fosse tornata calma, ha fatto riprendere regolarmente il gioco.

L'episodio, tuttavia, potrebbe avere conseguenze serie per il club rossoblù, soprattutto dopo quanto accaduto lo scorso 25 settembre in occasione del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria, quando violenti e reiterati scontri tra tifosi delle due fazioni portarono alla decisione di far disputare la successiva gara casalinga, contro la Juventus, a porte chiuse. Ai sostenitori del Grifone fu inoltre impedito di prendere parte anche a tre trasferte di campionato, contro Atalanta, Lazio e Parma.per una o più partite, costringendo la formazione di Alberto Gilardino ha giocare le prossime gare casalinghe lontano da Marassi.