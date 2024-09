Genoa, il dg Ricciardella entuasiasta di Tsitsipas: "Il nostro brand è sempre più internazionale"

Getty Images

La presenza di Stefanos Tsitsipas domenica al Luigi Ferraris in occasione della gara di campionato tra Genoa e Roma è stato un evento che ha riscosso grandissimo clamore, anche tra chi solitamente non segue il calcio. Approfittando della passione del tennista greco per il Grifone, la società rossoblù ha allestito un'operazione di marketing e promozione del brand che ha avuto risultati straordinari.Ad illustrarli ha provveduto ieri sera il direttore generale del club ligure, Flavio Ricciardella, intervenendo in diretta su Telenord:- ha spiegato il dirigente rossoblù - Il brand Genoa si sta aprendo sempre di più ed è sempre più radicato nel tessuto della città e della regione, con un’ampiezza internazionale come questa iniziativa ha dimostrato. Dello store online non si parla mai ma riceviamo ordini da tutte le parti del mondo. Anche questo è un segnale veramente importante”.

Ricciardella è poi sceso nel dettaglio dell'iniziativa di domenica scorsa che, per qualche ora, ha unito tennis e calcio: “. A dire il vero ci ha chiesto proprio di essere dietro le quinte e lo abbiamo mandato in campo durante il riscaldamento. Noi siamo andati anche un po’ oltre, con un risultato molto positivo".Un evento apprezzato da molti, in primis dallo stesso diretto interessato: "- ha proseguito Ricciardella -, era emozionato dal pubblico e da tutto il contesto. È stato molto partecipe, in maniera molto spontanea, e di questo ringrazio lui e il suo entourage. Vedere un tennista del suo livello che si presta ad allenare i nostri portiere con le racchette da tennis, dimostrando anche di essere molto bravo a calciare, è stato un bel momento. Ha dimostrato che a volte uscire un pochino dagli schemi e dal proprio ruolo può portare a qualcosa di molto positivo e intelligente. Era presente anche l’AD della Lega Serie A che è stato molto contento di questa iniziativa.”.