A fine stagione il Genoa riabbraccerà Stephan Omeonga.



Il 25enne centrocampista belga, reduce dall'annata in prestito al Pescara, con la retrocessione in Serie C degli abruzzesi pare destinato a rientrare alla base. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport.



Probabile, tuttavia, che il suo destino sia nuovamente lontano dalla Liguria.