Genoa, il nuovo centravanti può arrivare dall'est: spunta la pista Miovski

Nome nuovo per l'attacco del Genoa.Il club rossoblù, alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare ad Alberto Gilardino, avrebbe messo gli occhi su, 25enne punta centrale dell'Aberdeen.Macedone come il grande ex Grifone Goran Pandev, Miovski è la classica prima punta molto fisica, dotata di un'altezza di quasi 190 centimetri. Il giocatore è reduce da un ottimo biennio in Scozia, dove ha realizzato 44 reti in 95 gare tra campionato e coppe varie. In precedenza si era messo in luce in Ungheria, al MTK Budapest, e con la maglia della sua nazionale maggiore.

che ha già rifiutato un'offerta dell'Espanyol, ma il Genoa vorrebbe provare a far leva sulla voglia del ragazzo di esibirsi in Serie A per strappalo a un prezzo più basso., altro club fortemente interessato alle prestazioni del giocatore.