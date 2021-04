Il mancato rigore concesso a Davide Zappacosta nel recupero di Genoa-Fiorentina dello scorso sabato ha squarciato il velo su un dato eloquente. Nel campionato in corso i rossoblù sono la squadra che ha ricevuto meno rigori a favore: appena uno su 103 totali assegnati in 29 turni di Serie A.



L'unica massima punizione il Grifone se l'è vista concedere lo scorso 23 dicembre a Spezia, nella serata del quarto esordio di Davide Ballardini sulla panchina più antica d'Italia. Un penalty trasformato con freddezza dallo specialista Mimmo Criscito e decisivo per permettere ai rossoblù di espugnare il Picco e tornare alla vittoria a tre mesi di distanza dall'ultima volta. Prima e dopo di allora, tuttavia, nessun genoano si è presentato dagli undici metri. Di contro i rossoblù sono stati sanzionati con la massima punizione contro in cinque occasioni, tutte trasformate dagli avversari.



E pensare che nel passato campionato il Genoa aveva beneficiato di ben 16 tiri dal dischetto, risultando secondo per numero di esecuzioni alla sola Lazio.



