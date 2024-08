Genoa, il saluto di Gudmundsson: "Grazie a tutti. Sarete sempre nel mio cuore" VIDEO

Getty Images

Nel giorno dell'ufficialità del suo passaggio dal Genoa alla Fiorentina,ha voluto salutare quelli che per due anni e mezzo sono stati i suoi tifosi.L'attaccante islandese lo ha fatto ovviamente affidando le proprie impressioni ai social dove ha pubblicato un toccante video e una lunga lettera per ripercorrere le tappe principali del suo cammino in rossoblù: "Ciao Genoani, dirsi addio non è mai facile. Dopo molte riflessioni,Credetemi, non è stata una decisione semplice, ma sono convinto che sia quella giusta".

"Dal momento in cui sono arrivato - ha proseguito il giocatore -I gol e i festeggiamenti con voi saranno ricordi che custodirò per sempre. Ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutto lo staffe per avermi aiutato a crescere. Il legame che abbiamo creato avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Rimarrò sempre vicino a voi e seguirò con estremo interesse questo straordinario club.. Mentre passo al prossimo capitolo,. Grazie mille Genoa, con affetto".