L'attenzione del Genoa verso i giovani calciatori non sembra conoscere pausa.



​Dopo aver lanciato ad altissimi livelli nel corso degli ultimi anni giocatori come Perin, El Sharaawy Mandragora, Pellegri e Sturaro, solo per citare i più famosi, gli osservatori rossoblù continuano a scandagliare l'Italia alla ricerca dei possibili campioni di domani.



​L'ultimo ragazzo ha finire nel mirino degli scopritori di talenti genoani è Edoardo Schittzer, esterno destro classe 2005 di proprietà del Ventimiglia.



​Come racconta il sito ufficiale della società granata, Schittzer lo scorso lunedì ha sostenuto un provino con i coetanei rossoblù nel campo Sandro Pertini di Multedo. Ad ammirarne la prestazione, oltre al tecnico dei Giovanissimi, Giuseppe Gemiti, c'era anche il responsabile del vivaio del Grifone Michele Sbravati. Schittzer per il momento non ha firmato alcun contratto ma la sua situazione verrà senza dubbio tenuta in grande considerazione dalla dirigenza del Genoa.