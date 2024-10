Redazione Calciomercato

Genoa, infortuni senza fine: si ferma anche Bani

Marco Tripodi

un' ora fa

1

E' una vera e propria ecatombe quella che si sta abbattendo sui giocatori del Genoa. L'ennesimo infortunio di un avvio di stagione devastante è occorso ieri sera al Gewiss Stadium di Bergamo a Mattia Bani.



Il capitano rossoblù ha dovuto abbandonare il campo a metà della gara contro l'Atalanta, non rientrando sul rettangolo verde al termine del riposo. Come ha spiegato nel post-partita l'allenatore Alberto Gilardino a fermare Bani è stato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra.



Sono dunque ancora una volta i muscoli a tradire i calciatori del Grifone, colpiti in serie da infortuni di questo tipo. Dall'inizio della stagione sono già nove infatti gli episodi simili abbattutisi sui rossoblù. E per Bani, già fermo a inizio settembre per un guaio della stessa natura, si tratta nella seconda volta in un mese.