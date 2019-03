Fortunato chi avrà l'opportunità di vivere l'esperienza Vip di Marassi. Oltre a Sanabria e Ronaldo, potranno pure godersi un buffet stellato: Sì, perché la squadra rossoblù ha allestito un banchetto pazzesco, destinato a chi ha il pass per il pranzo e per i trattamenti di lusso verso la super sfida di domani. Ecco: ci sarà Heinz Beck, chef tedesco ormai da tanti anni operativo in Italia. Il suo ristorante romano ha totalizzato anche quest'anno tre stelle Michelin. Il cuoco sarà a disposizione degli ospiti del Grifone e soddisferà il loro palato con delle creazioni ad hoc per la partita.