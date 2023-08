Adesso non ci sono più dubbi: Berkan Kutlu è un nuovo centrocampista del Genoa.



O meglio, lo sarà ufficialmente a breve, non appena il 25enne turco espleterà il rituale delle visite mediche e metterà la propria firma sul contratto che lo legherà al Grifone almeno fino al termine di questa stagione.



Kutlu, centrocampista ecclettico in grado di agire sia in mediana che sulla trequarti, è atterrato questo pomeriggio al Cristoforo Colombo e da lì si è subito recato presso la clinica convenzionata con il club rossoblù per sostenere le visite che certificheranno il suo stato di salute.



Il Genoa verserà nelle casse del Galatasaray 3,5 milioni in cambio del prestito annuale con diritto di acquisto.