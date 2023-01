Nessun addio all'orizzonte, almeno nell'immediato per Guven Yalcin.



L'attaccante turco del Genoa, da settimana al centro di diversi rumors che lo vorrebbero lontano dal Grifone già a gennaio, non ha intenzione di spostarsi dalla Liguria. Questo almeno è ciò che garantisce il suo agente.



Intervistato dalla testate turca DHA, Ersin Akan ha dichiarato che malgrado “ci siano offerte dalla Superlig e dall’Europa, Guven è felice in Italia e continuerà la sua carriera al Genoa".