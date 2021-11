Anche contro l'Udinese, domenica prossima, Andryi Shevchenko sarà costretto a schierare un Genoa d'emergenza.



L'affollamento dell'infermeria rossoblù è infatti ormai una costante in questa stagione e, come sottolineato dallo stesso tecnico al termine della gara contro la Roma, le speranze che qualcuno degli attuali infortunati possa tornare a sua disposizione in tempi brevi sono pressoché nulle. Anche alla Dacia Arena dunque il Grifone scenderà in campo con bende e cerotti, dovendo rinunciare ai difensori Nikola Maksimovic, Mattia Bani e Mimmo Criscito, all'esterno Mohamed Fares e agli attaccanti Yayah Kallon, Mattia Destro e Felipe Caicedo. Alcune delle pedine più importanti dello scacchiere rossoblù, nonché i migliori marcatori stagionali.



Come se non bastasse ad aggravare la situazione ci si mette se possibile anche un calendario che non concede respiro. Il turno infrasettimanale nella prossima settimana costringerà infatti i rossoblù a scendere in campo tre volte nel giro di sette giorni, abbassando ulteriormente le possibilità di recupero di molti degli attuali infortunati.