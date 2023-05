Da mesi il suo singolo risuona costantemente in tutte le radio d'Italia. 'Bellissima' di Annalisa è già un tormentone, destinato ad entrare nel patrimonio musicale del nostro paese.



Nel frattempo però la hit della cantante savonese è diventata anche la base preferita dai tifosi del Genoa che, storpiandone il testo ma mantenendone la metrica, l'hanno utilizzata per coniare un inno anti-Sampdoria. Bellissima si è così trasformata in Fallitissima, chiaro riferimento alla difficile situazione societaria del club blucerchiato. In poche settimane la canzone ha raggiunto picchi di popolarità talmente elevate in città da diventare una vera e propria colonna sonora dell'attuale stagione rossoblù, culminata con il ritorno in A del Grifone e la contestuale retrocessione in B dei cugini cittadini.



Un sottofondo musicale che accompagna ogni gara del Genoa e che ora i suoi tifosi vorrebbero sentire cantare direttamente dalla viva voce della sua autrice. Nei giorni scorsi è così partita una petizione online per convincere Annalisa ad essere presente in prima persona a Marassi il prossimo 19 maggio, in occasione della gara con il Bari che chiuderà il campionato cadetto.



Cosa ne pensi la diretta interessata al momento non è dato sapere, anche se in passato si è più volte dichiarata agnostica per ciò che riguarda le questioni calcistiche. Del resto accontentare una tifoseria vorrebbe dire automaticamente scontentarne un'altra. Cosa che per un cantante super partes non è certo una soluzione ideale. Però chissà che il calore e l'insistenza del popolo rossoblù alla fine non possano convincerla a fare un'eccezione...