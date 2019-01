I giorni della merla portano un inatteso cambio di programma per il Genoa.



La fitta nevicata prevista per domani sul capoluogo ligure farà infatti slittare a data da destinarsi la preannunciata amichevole che la formazione rossoblù doveva svolgere nel pomeriggio a Begato, in Val Polcevera, contro il Campomorone-Sant'Olcese.



La sfida avrebbe dovuto rappresentare l'evento clou della cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto sportivo della delegazione genovese, ristrutturato nei mesi scorsi grazie ad una grande raccolta fondi alla quale hanno preso parte attiva anche Genoa e Sampdoria. Il programma della giornata avrebbe dovuto prendere il via a mezzogiorno alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e di diverse autorità locali, tra cui il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, per proseguire fino a sera.



L'allerta gialla indetta per le prossime ore sulla città ha però consigliato gli organizzatori a rinviare l'evento a data da destinarsi. La manifestazione potrebbe essere riproposta il 12 febbraio prossimo.