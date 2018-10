A sorpresa potrebbe essere la Roma la squadra in grado di aggiudicarsi le prestazioni del giocatore più desiderato del momento: il centravanti del Genoa Kris Piatek.



Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, nonostante la concorrenza delle più grosse società italiane ed europee, il club giallorosso potrebbe bruciare tutti potendo vantare una corsia preferenziale con l'agente del bomber polacco.



Il direttore sportivo Monchi potrebbe infatti far valere il lungo rapporto in essere con Gabriele Giuffrida, l'intermediario che cura gli interessi del giocatore in Italia, per convincerlo ad accettare l'offerta del club capitolino.



Due anni dopo l'acquisto di Schick la Roma potrebbe dunque pescare nuovamente a Genova, anche se sulla parte opposta del Bisagno, un promettente e contesissimo talento dell'est. Nella speranza che l'eventuale approdo del polacco sia più favorevole di quello del ceco.