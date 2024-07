Genoa, la Serie A parte con la visita dell'Inter: ecco il calendario completo

Sono queste le due avversarie che apriranno e concluderanno la Serie A 2024-25 del Genoa.La stipula dei calendari del prossimo massimo campionato nazionale è avvenuta quest'oggi in Lega Calcio, portando in dote ai rossoblù un'altra partenza casalinga. Un anno fa a inaugurare il torneo del Grifone fu la gara interna con la Fiorentina, mentre tra un mese e mezzosempre al Ferraris,Lombarda sarà anche la prima avversaria da affrontare in trasferta. Il 25 agosto, infatti, i rossoblù faranno visita al Monza, prima di affrontare due gare consecutive a Marassi contro Verona e Roma a cavallo della prima delle quattro soste per le nazionali.

1^ giornata, 18 agosto: GENOA-INTER

2^ giornata, 25 agosto: MONZA-GENOA

3^ giornata, 1 settembre: GENOA-VERONA

4° giornata, 15 settembre: GENOA-ROMA

5° giornata, 22 settembre: VENEZIA-GENOA

6° giornata, 29 settembre, GENOA-JUVENTUS

7° giornata, 6 ottobre: ATALANTA-GENOA

8° giornata, 20 ottobre: GENOA-BOLOGNA

9° giornata, 27 ottobre: LAZIO-GENOA

10° giornata, 30 ottobre: GENOA-FIORENTINA

11° giornata, 3 novembre: PARMA-GENOA

12° giornata, 10 novembre: GENOA-COMO

13° giornata, 24 novembre: GENOA-CAGLIARI

14° giornata, 1 dicembre: UDINESE-GENOA

15° giornata, 8 dicembre: GENOA-TORINO

16° giornata, 15 dicembre: MILAN-GENOA

17° giornata, 22 dicembre: GENOA-NAPOLI

18° giornata, 29 dicembre: EMPOLI-GENOA

19° giornata, 5 gennaio: LECCE-GENOA

20° giornata, 12 gennaio: GENOA-PARMA

21° giornata, 19 gennaio: ROMA-GENOA

22° giornata, 26 gennaio: GENOA-MONZA

23° giornata, 2 febbraio: FIORENTINA-GENOA

24° giornata, 9 febbraio: TORINO-GENOA

25° giornata, 16 febbraio: GENOA-VENEZIA

26° giornata, 23 febbraio: INTER-GENOA

27° giornata, 2 marzo: GENOA-EMPOLI

28° giornata, 9 marzo: CAGLIARI-GENOA

29° giornata, 16 marzo: GENOA-LECCE

30° giornata, 30 marzo: JUVENTUS-GENOA

31° giornata, 6 aprile: GENOA-UDINESE

32° giornata, 13 aprile: VERONA-GENOA

33° giornata, 20 aprile: GENOA-LAZIO

34° giornata, 27 aprile: COMO-GENOA

35° giornata, 4 maggio: GENOA-MILAN

36° giornata, 11 maggio: NAPOLI-GENOA

37° giornata, 18 maggio: GENOA-ATALANTA

38° giornata, 25 maggio: BOLOGNA-GENOA

, mentre il ritorno verrà inaugurato una settimana più tardi dall'impegno casalingo con il Parma. A completare il torneo, come detto, la sfida esterna al Dall'Ara di Bologna del 25 maggio. Curiosamente sarà la terza volta consecutiva che il Genoa affronterà i felsinei nel turno conclusivo del massimo campionato.Questo il calendario completo, con i relativi fine settimana di collocazione dei 38 turni. Orario e data definitiva saranno comunicati in un secondo momento: