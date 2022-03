: risponde presente, prima su Bajrami poi su Bandinelli, ma senza affanni.: nei primi minuti soffre la velocità di Parisi, poi prende le misure e spesso sovrasta l’avversario nei duelli fisici.: di fatto non fa toccare palla a Pinamonti, pericoloso anche su calcio d’angolo.: domina su tutte le palle alte, bravo anche nelle chiusure.: sempre nella giusta posizione, non si fa mai superare né da Stojanovic nè da Bajrami.: fa da schermo davanti alla difesa e rincorre tutti, preziosissimo.: perfetto in interdizione, non trova mai la verticalizzazione vincente.: il suo destro mette spesso in crisi la difesa azzurra, sia da fermo che in corsa.: grande mobilità su tutto il fronte offensivo. Pronti-via regala a Bajrami la palla del vantaggio, poi si riscatta servendo almeno un paio di palle interessanti ai compagni.(Dal 18’ st: si vede che ha qualità, la brillantezza però ancora non c’è).: sicuramente il più pericoloso dei suoi. Nel primo tempo avrebbe potuto fare meglio di testa da due passi, nella ripresa ci vuole un miracolo di Vicario per negargli il gol.(Dal 18’ st: subito dentro al gioco ma senza incidere).: si muove con grande generosità favorendo l’inserimento dei trequartisti, di fatto però non tira mai in porta.(Dal 11’ st: la sua presenza metta apprensione alla difesa azzurra, che però lo argina senza grandi patemi).: a livello tattico il suo Genoa è davvero molto interessante, ma i numeri offensivi sono impietosi. Stavolta la squadra ci prova con determinazione, ma senza gol salvarsi è dura.