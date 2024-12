Genoa, le pagelle di CM: la difesa non trema, l'attacco non punge

Getty Images

si sporca i guanti soltanto nel finale, murando la sassata dalla distanza di Tamezedalla sua parte il Toro non carica praticamente mai.: imperturbabile nell'annullare completamente un Sanabria del tutto evanescente. Anche e soprattutto per merito suo.Vieira lo preferisce a Vogliacco per sostituire lo squalificato Vasquez. Lui ringrazia non lasciando nulla al caso.: Pedersen lo mette ripetutamente a disagio, specialmente nel primo tempo. Alla lunga però riesce a prenderne le misure e a limitarne la pericolosità.dopo due gare a tutto gas, si trova costretto ad alzare il piede dall'acceleratore, disputando comunque una gara positiva.

corsa, fisicità e grinta a profusione. Spesso anche a discapito della lucidità.(dal 43' stferma una ripartenza del Torino spendendosi il giallo nella maniera più intelligente): gara pulita ma senza lampi per il regista croato.(dal 22' stquanto è stato pagato? 18 milioni? Veramente?)vedergli sbagliare un appoggio o una chiusura è cosa rara quanto centrare un 6 al Superenalotto.l'intraprendenza di Pedersen lo costringe ad agire molto più in ripiegamento, in aiuto di Martìn, che in fase di spinta. Qualche errore di troppo in fase di appoggio.

centroboa tutt'altro che statico dell'attacco rossoblù. Svaria alla ricerca di varchi e di palloni giocabili, dimostrando grande generosità pur senza riuscire mai a rendersi pericoloso.(dal 33' stcercato con insistenza dai compagni, agisce troppo lontano dalla porta per poter creare pericoli)il Genoa rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria interna della stagione, però allunga la striscia positiva portandola a cinque gare. E tre hanno la sua firma. Contro un Toro ferito forse si poteva fare di più. Ma quando non riesci a vincere e già importante non perdere.