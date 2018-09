Contro il Bologna, nello scorso febbraio quando vestiva la maglia dell'Inter, aveva giocato la sua finora unica partita in Serie A. E proprio contro i felsinei, domenica prossima a Marassi, sperava di poter compiere anche il suo esordio con il Genoa.



Invece una lesione al bicipite femorale della gamba destra impedirà a Lisandro Lopez di saltare non solo la sfida con gli emiliani ma anche almeno le successive tre gare di campionato del grifone contro Lazio, Chievo e Frosinone.



Il suo rientro potrebbe avvenire il 7 ottobre contro il Parma oppure, considerando la successiva sosta per le nazionali, il 20 dello stesso mese allo Juventus Stadium contro i bianconeri Campioni d'Italia.