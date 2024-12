Getty Images

Genoa, Messias di nuovo out. Vieira: "Ha avuto una ricaduta"

Marco Tripodi

un' ora fa

1

Non c'è pace per Junior Messias. Il trequartista brasiliano, tornato disponibile da un paio di settimane dopo un lungo periodo trascorso in infermeria, sarebbe caduto nuovamente vittima di un infortunio muscolare.



A rivelarlo ai giornalisti presenti in sala stampa al termine di Genoa-Torino è stato lo stesso allenatore rossoblù Patrick Vieira. Interpellato a proposito del mancato impiego dell'ex milanista, l'allenatore francese ha ammesso laconicamente: "Ha avuto una ricaduta”.



Bloccatosi a inizio settembre per un guaio alla coscia, Messias era tornato disponibile lo scorso 24 novembre contro il Cagliari, giocando i 22 minuti finali della sfida con i sardi dopo aver saltato dieci gare tra campionato e Coppa Italia. Domenica scorsa aveva poi disputato un'altra ventina di minuti anche a Udine, prima di trascorrere tutta la partita in panchina questo pomeriggio.