Genoa, Miretti vede il campo e mette il derby nel mirino: "Sono pronto!"

Forse ci siamo. A poco meno di un mese dal suo arrivo al Genoa,è ancora in attesa di fare il suo debutto in maglia rossoblù.La frattura al piede rimediata a fine luglio nel ritiro precampionato della Juventus ha infatti costretto il centrocampista piemontese a marcare visita in tutti i primi impegni stagionali del Grifone. Ora però il tempo dell'attesa sembra essere giunto al termine, con il ragazzo che conta letteralmente le ore che lo separano dal rientro sul prato verde.A raccontare di una condizione fisica oramai quasi del tutto recuperata è stato ieri pomeriggio lo stesso giocatore, intervenuto assieme ad altri due compagni a un evento promozionale presso il Salone Nautico di Genova: "- ha assicurato Miretti a Repubblica - Ho avuto un piccolo contrattempo dopo la microfrattura, però adesso

Miretti salterà dunque la gara di domani in casa del Venezia ma sarà disponibile contro i blucerchiati. La prima in rossoblù del 22enne di Pinerolo arrivato in prestito dalla Juventus potrebbe dunque coincidere con la gara che tutta Genova attende da due anni e mezzo: "– ha sottolineato Miretti –