Il Genoa si mobilita a sostegno della comunità ucraina ospitata in queste settimane in città.



Tra le diverse iniziative a favore delle migliaia di persone che hanno lasciato la propria terra per sfuggire all invasione da parte della Russia, il Grifone ha deciso di regalare un centinaio di biglietti per assistere venerdì sera alla partita contro il Torino ai profughi attualmente ospitati presso la chiesa di Santo Stefano.



Un omaggio recapitato direttamente dai vertici societari, durante la visita effettuata ieri dal presidente Alberto Zangrillo e dal membro della 777 Partners Andres Blasquez. Un'iniziativa sicuramente importante per far passare qualche ora di svago a chi ha negli occhi il peggiore degli orrori.