Nonostante i rallentamenti dell'ultimo periodo, dovuti soprattutto alla volontà di Rino Gattuso di mantenere con sè al Milan il giocatore, il Genoa non ha perso del tutto le speranze di mettere le mani su Andrea Bertolacci.



Il 27enne romano resta in cima alla lista dei desideri di Davide Ballardini che dopo la positiva esperienza in prestito della passata stagione vorrebbe affidargli nuovamente le chiavi del proprio centrocampo. L'offerta dei rossoblù è nota da tempo: un quadriennale da 1,1 milioni annui al giocatore e cinque milioni per il suo cartellino al club rossonero. Una proposta che sembrava mettere d'accordo tutti ma che nell'ultima settimana è tornata in discussione, soprattutto dopo che il Tas ha riammesso il Diavolo in Europa League imponendo a Gattuso l'obbligo di disporre di una rosa più ampia per fronteggiare il doppio impegno stagionale.



Il Genoa ad ogni modo non demorde, convinto di avere dalla sua la volontà di Bertolacci di tornare a Pegli dove, a differenza di Milanello, può recitare un ruolo da assoluto protagonista.

Se alla fine la trattativa non dovesse concludersi il Grifone si butterà sul Piano B, la cui strada porta sempre alla Milano rossonera. In questo caso l'obiettivo si sposterebbe su Riccardo Montolivo, praticamente epurato dal Gattuso e in attesa di trovare una nuova destinazione.