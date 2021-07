Il Genoa punta il proprio faro su uno dei giovani più promettenti della Serie B.



Nel mirino di Enrico Preziosi e dei suoi collaboratori sarebbe infatti finito Alessandro Vogliacco, difensore 22enne del Pordenone.



Cresciuto nel vivaio del Bari e transitato poi anche in quelli di Roma e Juventus, il centrale pugliese è dal 2019 di proprietà del Pordenone con cui ha disputato gli ultimi due campionati e mezzo tra Serie C e B. In autunno ha poi esordito anche in Under 21, collezionando fino ad oggi 3 presenze.