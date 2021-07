Battendo la concorrenza di Spezia e Bologna, il Genoa sembra aver convinto l'Inter a prestargli un suo giovane difensore.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club rossoblù avrebbe ormai definito l'accordo con i nerazzurri per il trasferimento temporaneo in Liguria del 22enne centrale belga ​Zinho Vanheusden. Pur essendo stato acquistato giovanissimo dall'Inter, il giocatore ha speso tutta la sua fin qui breve carriera in patria, tra le fila dello Standard Liegi, di cui è stato capitano fino a qualche settimana fa.



Già in giornata la trattativa potrebbe essere conclusa con Vanheusden pronto ad aggregarsi al gruppo del Grifone per l'inizio del ritiro di Neustift previsto per lunedì.