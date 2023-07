Nome nuovo per il mercato del Genoa, dato sulle tracce dell'attaccante giapponese Ayase Ueda (classe 1998), sotto contratto fino a giugno 2026 con il club belga del Cercle Bruges.



In uscita il centrocampista Manolo Portanova (classe 2000 ex Juventus) può essere ceduto in prestito con diritto di riscatto al club turco dell'Istanbulspor.