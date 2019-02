È finita con un roboante 15-1 per i rossoblù l'amichevole disputata quest'oggi a Begato tra il Genoa ed il Campomorone-Sant'Olcese.



Come d'abitudine in queste occasioni Cesare Prandelli ha mandato in campo nel primo tempo una formazione composta quasi esclusivamente da seconda linea e da giocatori in via di recupero come Sturaro. Particolarmente pimpante è apparso Goran Pandev autore di una tripletta in soli 45 minuti di gioco. di damonte per il Grifone e Curabba per il Campomorone le altre due reti della prima frazione.



Nella ripresa spazio ai titolari, con Romero che trova subito la via del gol. Altre tre segnature ciascuno vengono poi messe a referto da Koaumè e Sanabria, mentre Bessa si rende protagonista di una doppietta. Di Lerager e Lazovic gli altri squilli rossoblu.