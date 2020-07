Una vittoria contro la Sampdoria, questa sera, avrebbe un doppio significato per il Genoa ancora alla ricerca di preziosi punti salvezza e che non si aggiudica una stracittadina da oltre quattro anni.



Lo sa bene Goran Pandev, uno che in carriera ha vinto tutto ma che nel derby della Lanterna non è ancora riuscito ad esultare: "Ho vinto il triplete e i derby di Roma e Milano - ha raccontato a Sky - Mi manca questo, che è un tabù. Non vincerlo mi spiacerebbe molto e speriamo che questa sia la volta giusta".



Anche perchè al suo Grifone i punti in palio servono come il pane: "Non so se vincere questo derby voglia dire salvezza, ci sono altre tre partite, il Lecce e le altre non mollano. Ma noi ce la giocheremo fino alla fine. La classifica dice che la Samp è favorita peró questa è una partita a parte. Loro sono salvi, noi siamo sotto pressione ma ormai abbiamo giocato tante partite così. Posso promettere che in questa partita lasceremo il cuore in campo e speriamo di far felici i nostri tifosi e di raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza".