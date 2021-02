Una clausola legata a gol e minutaggio. E’ quella prevista la scorsa estate tra Genoa e Sassuolo e legata al rendimento stagionale di Gianluca Scamacca.



Il passaggio in prestito secco del centravanti romano dagli emiliani ai liguri non sarebbe come pensato fino ad ora a costo zero, bensì prevedrebbe un accordo in base al quale i rossoblù dovrebbero versare nelle casse neroverdi 40mila euro per ogni gara giocata dal ragazzo per almeno un tempo più altri 30mila euro per ciascuna rete realizzata dallo stesso.



A rivelarlo è l’edizione genovese di Repubblica che aggiunge anche come le parti, dopo la chiusura del mercato invernale e la mancata partenza di Scamacca verso altri club, si sarebbero ripromessi di incontrarsi presto per rinegoziare termini ed entità di tale clausola.



Ad oggi, considerando le presenze e i gol collezionati dal 21enne con il Grifone tra campionato e Coppa Italia, al Sassuolo spetterebbero circa 620mila euro, 440mila per il minutaggio più 180mila per le sei reti messe a referto dal giocatore.