Sono parole di orgoglio e soddisfazione quelle che Mattia Perin esprime al termine dello 0-0 di Bergamo tra l'Atalanta e il suo Genoa: “Stiamo diventando squadra - ha dichiarato a Sky il portiere rossoblù - abbiamo affrontato la partita con quel grande coraggio che nel primo tempo ci ha portato a sfiorare il gol in più occasioni. Faccio i complimenti ai miei compagni, perché si può venire meno dal punto di vista tecnico-tattico ma non si può mancare nell’atteggiamento".



Sull'apporto di Ballardini Perin aggiunge: "Molti di noi già conoscevano il mister. Ha portato le sue idee, la sua tranquillità e soprattutto è fondamentale per accendere la miccia. Molti complimenti vanno girati anche a lui, è importante".



L'attenzione collettiva, assicura il numero 1 rossoblù, è però già al prossimo impegno, quello di domenica con il Cagliari: "Ci teniamo stretto questo importante pareggio perché ogni punto serve e poi qui in molti ha preso 4 o 5 gol. Ma da martedì sarà già ora di mettere la testa alla prossima partita”.