Intervenuta in diretta a Radio Sportiva il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parzialmente smentito la voce circolata ieri circa un'intesa già raggiunta dal grifone con l'attaccante del Galatasary Sinan Gumus: "So che va in scadenza ma al momento con noi non c'è nulla" ha dichiarato l'esperto dirigente.