Colloqui in corso tra Genova ed Ascoli Per il trasferimento in Liguria di uno dei protagonisti dell'ultima corsa salvezza dei marchigiani.



Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, i rossoblu avrebbero messo nel mirino il 24enne Abdelhamid Sabiri, trequartista marocchino con passaporto tedesco, già seguito da diversi altri club in vari paesi d'Europa.