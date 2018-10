Il Barcellona su di me? Ho sentito, ma non ci credo.

A suon di golè diventato l'uomo del momento in Serie A. Ma il nuovo bomber del Genoa rischia seriamente di diventare anche l'oggetto più desiderato delle prossime sessioni di mercato, come dimostrano gli occhi posati su di lui dai tutti i principali club italiani ed europei: "- ha affermato i numero 9 rossoblù al portale sportowefakty.wp.pl - sia quando parlano di me che della squadra. Per quanto riguarda il futuro non guardo oltre il prossimo allenamento.I record battuti, compreso quello di Shevchenko, per ora non li considero troppo. Magari un giorno godrò a leggere queste cose".​E pensare che quando, appena tre mesi fa, approdò al Genoa lo fece da perfetto sconosciuto:i, anche se io non mi aspettavo di vedere i tifosi.. Spesso è difficile camminare cento metri pacificamente. I tifosi mi chiamano, mi dicono 'bomber' o 'pistolero' e cercano di pronunciare il mio nome correttamente. Oramai succede sempre meno di sentirlo con la 'a'. Quando ho iniziato a segnare con continuità in Serie A c'era la convinzione che la striscia sarebbe finita presto... Sono consapevole che prima o poi accadrà, magari passerò 1, 2 o forse 3 partite senza segnare. Succede anche a Cristiano Ronaldo. Il fatto che sia sopra di lui nella classifica marcatori non significa niente, non raggiungerò mai i suoi traguardi. Sarò felice se riuscirò a mantenere queste medie per 2-3 stagioni".In patria in molti già da anni lo paragonano a Robertun idolo col quale Piatek recentemente ha avuto l'onore di giocare assieme in nazionale: "Nonostante la notorietà improvvisa e meritata, a casa Piatek lui resta e rimane semplicemente Kris: "mi aiuta. Sia i miei genitori che la mia ragazza,E mi spronano a non rimandare le cose.