Genoa, possibile risoluzione contrattuale per Pajac

17 minuti fa



Potrebbe concludersi con dieci mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del 30 giugno 2025 il contratto tra il Genoa e Marko Pajac.



Il 31enne terzino croato, rientrato alla base rossoblù dopo la stagione in prestito alla Reggiana, non rientra più nei piani societari e malgrado diversi tentativi non è stata ancora trovata per lui una destinazione alternativa.



Da qui la decisione di procedere con una rescissione consensuale del contratto. Soluzione che permetterebbe al Genoa di risparmiare qualche centinaia di migliaia di euro di stipendio e al giocatore di cercarsi con più calma una destinazione gradita, diventando a tutti gli effetti uno svincolato e potendo di conseguenza accordarsi con un club anche dopo la chiusura ufficiale del mercato.