L'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, è intervenuto questa mattina in collegamento telefonico a Radio Anch'io Lo Sport su Rai RadioUno.



GENOA - Molti i temi toccati dall'ex ct, a cominciare dallo stato di salute del suo Grifone: "Come tutti sanno abbiamo cambiato molto nella sessione invernale e ci vuole un po' di tempo per capire tutte le caratteristiche dei nuovi arrivati. In particolare di questo Sanabria, che è un talento e che dovremmo cercare di servire meglio in certe situazione. La strada intrapresa è comunque quella giusta e sono convinto che possiamo ancora migliorare".



FUTURO - Prandelli ha poi illustrato quali siano le prospettive future del Genoa: "in questo momento l'obiettivo è cercare di abbandonare velocemente quella brutta zona di classifica perchè basta una partita per rimettere in discussione tutto. Si stanno buttando le basi per un progetto importante. Il presidente l'ha detto e ripetuto. Quest'anno servirà per capire dove migliorare la squadra per aspirare in futuro a qualcosa di importante". PIATEK - Inevitabile un'opinione sul suo ex centravanti Kris Piatek che dopo aver fatto innamorare i tifosi rossoblù sta facendo altrettanto con quelli del Milan: "Io l'ho allenato per solo cinque partite. In allenamento è un giocatore molto motivato e molto serio che sa sempre cosa vuole fare. Ha questa capacità di esecuzione velocissima ed è bravo in tutte le zone del campo perchè aiuta e corre in soccorso dei compagni. E' un giocatore molto importante per tutte le squadre e lo sta dimostrando. Ha molte qualità. E' un ragazzo entusiasta ci quello che fa, al quale piace allenarsi e cercare di migliorarsi. Credo che debba crescere soprattutto nella convinzione di essere determinante in area di rigore. Poi deve lavorare molto anche sulla tecnica e sul primo controllo, cercando di avere le idee chiare in area di rigore. Sicuramente è un ragazzo che farà molta strada".



PARAGONI - Sui paragoni illustri che in queste ore si sprecano rispetto a quali attaccante del passato il polacco possa essere accostato, Prandelli non si sbilancia: "E' un attaccante moderno che non assomiglia a nessuno. E' un giocatore che sa gestire il fronte d'attacco anche da lui oppure con l'aiuto di una seconda punta, come ha fatto da noi con Kouamè. E' un giocatore che si adatta al compagno che gli si mette vicino. Però ha una caratteristica forse unica ed è quella di riuscire a liberarsi velocemente in area, riuscendo a prendere il tempo sia al difensore che al portiere".



BALOTELLI - Un pensiero, infine, sul suo ex pupillo Mario Balotelli, tornato di recente a segnare con una certa regolarità: "Tutte le volte che fa gol Mario io sono contento per lui. Penso che sia arrivato all'età giusta per dare una continuità a quelle giocate che solo lui sa fare".