Sarà un sabato da ex quello che dopodomani vivrà Cesare Prandelli.



Il suo Genoa è infatti atteso dall'insidiosa trasferta di Parma, in quel Tardini che per due stagioni è stata la casa del tecnico di Orzinuovi: “Parma è stata una parentesi indimenticabile - ha raccontato l'ex CT al sito ufficiale del Grifone - Un’esperienza umana e professionale che mi ha dato tantissimo”.



Archiviati i sentimenti, però, Prandelli e i suoi ragazzi dovranno cercare di allungare ulteriormente una striscia positiva che dura da sei giornate: “Non facciamo voli di fantasia. Siamo in una zona a rischio della classifica. Basta poco per scivolare indietro. Restiamo coinvolti nella lotta salvezza”.



L'allenatore bresciano ha infine dedicato una riflessione sul suo modo di intendere il pallone: “Sono contrario ai dogmi nel calcio. Ho sempre cercato di essere realista e ritagliare il vestito sulla base del materiale a disposizione”.