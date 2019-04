Non era presente allo stadio, cosa ormai abituale per lui, ma Enrico Preziosi ha ugualmente rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby perso ieri dal suo Genoa dopo averlo seguito in tv: "Sono deluso - ha detto il numero uno rossoblù al Secolo XIX - mi aspettavo una gara diversa. Però non è il momento di perdere la testa, dobbiamo restare compatti e mantenere i nervi saldi. La salvezza è alla nostra portata ma non ci dobbiamo disunire. Perdere il derby fa male ma ora dobbiamo pensare al Torino, una partita da non sbagliare".



Preziosi, oltre che per il risultato, si dice rammaricato anche per l'impossibilità di recarsi personalmente al Ferraris: "Essere allo stadio, vicino ai ragazzi, mi manca, è una sofferenza incredibile non poter essere lì. Ma non posso nemmeno prendermi insulti per tutta la partita, cori beceri e vergognosi. E aumenterebbe la tensione troppo la tensione, non voglio che la squadra ci vada di mezzo".